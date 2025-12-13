Шелтон на вопрос, смогут ли американцы снова выиграть «Шлем»: «Важно, чтобы в топе было много наших игроков — тогда это неизбежно»

Знаете, этот вопрос нам задают практически каждую неделю или месяц. Я не могу точно сказать, когда это случится, но уверен, что мы на верном пути. Сейчас у нас двое игроков в топ-10 [Шелтон и Тэйлор Фриц], чего давно не было, и много молодых игроков, которые могут сделать аналогичный рывок.