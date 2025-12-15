Ричмонд
Стефанос Циципас: «Теннис проверяет не ваш талант, а вашу готовность продолжать, когда он исчезает»

Экс-третья ракетка мира Стефанос Циципас высказался о сложном периоде в карьере. Грек закончил сезон 34-м в рейтинге ATP.

Источник: Спортс"

«Теннис проверяет не ваш талант, а вашу готовность продолжать, когда он исчезает», — твитнул Циципас.

Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына.