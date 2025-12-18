Разногласия по новому контракту привели к разрыву Алькараса и Ферреро (Marca)

Как сообщается, в документе содержалось несколько пунктов, которые Ферреро счел для себя неприемлемыми. При этом финансовая сторона не стала ключевой проблемой, несмотря на существенное снижение зарплаты. Основные вопросы вызвали условия, не связанные напрямую с теннисом.