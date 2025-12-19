Синнер, Швентек и Гауфф сыграют на 1 Point Slam на неделе перед Australian Open

Выставочный турнир с участием профессионалов и любителей пройдет в формате плей-офф: победитель розыгрыша проходит в следующий раунд, проигравший выбывает. Чемпион получит 1 миллион долларов.
Ранее на соревнования заявились Карлос Алькарас и Ник Кириос.
