Бывшую вторую ракетку мира Мыскину внесли в базу «Миротворца»

Также в базу включен президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Победительница Открытого чемпионата Франции 2004 года по теннису, бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина внесена в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базу включен президент Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов. Им вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в форуме «Россия — спортивная держава», а также поддержку в проведении специальной военной операции.

Мыскиной 44 года. Она является вице-президентом Федерации тенниса России. За карьеру в одиночном разряде спортсменка выиграла 10 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Мыскина является первой россиянкой, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.