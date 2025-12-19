Ричмонд
Джокович тренируется в Дубае

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович начал подготовку к новому сезону. Он тренируется в Дубае.

38-летний серб начнет сезон на ATP 250 в Аделаиде, который пройдет с 12 по 17 января.

Джокович изобрел оздоровительную камеру — лечит ароматерапией и кристаллами.

