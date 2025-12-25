Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бублик назвал причину, почему теннисисты меняют гражданство: «Ради денег»

Казахстанский теннисист, 11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, почему теннисисты меняют спортивное гражданство.

Источник: Getty Images

В этом году несколько россиянок приняли решение выступать за другие страны. Камилла Рахимова, Мария Тимофеева, Полина Кудерметова теперь представляют Узбекистан, а Анастасия Потапова — Австрию.

— Это их выбор. Если им комфортно, пусть меняют. Я не знаю, зачем они это делают. Ради денег… А ради чего еще можно делать? Только ради денег. Почему нет?

— Тарпищев сказал, что при смене гражданства некоторые страны платят по 500 тысяч долларов. Какие условия были у тебя при переходе в Казахстан?

— Я начал играть за Казахстан в 2016 году. Когда переходишь в Казахстан, никто не платит напрямую. Мне дали условия.

Казахстан обеспечивает процесс. У тебя есть база по всей стране. Ты в любое время приезжаешь, тренируешься, используешь врачей, восстановительные центры. Тебе оплачивают поездки с тренером и с фитнес-тренером.

Но не было такого, что я перешел — мне перевели миллион долларов, — сказал Бублик в интервью Спортсу''.