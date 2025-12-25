Бублик назвал причину, почему теннисисты меняют гражданство: «Ради денег»

В этом году несколько россиянок приняли решение выступать за другие страны. Камилла Рахимова, Мария Тимофеева, Полина Кудерметова теперь представляют Узбекистан, а Анастасия Потапова — Австрию.
— Это их выбор. Если им комфортно, пусть меняют. Я не знаю, зачем они это делают. Ради денег… А ради чего еще можно делать? Только ради денег. Почему нет?
— Тарпищев сказал, что при смене гражданства некоторые страны платят по 500 тысяч долларов. Какие условия были у тебя при переходе в Казахстан?
— Я начал играть за Казахстан в 2016 году. Когда переходишь в Казахстан, никто не платит напрямую. Мне дали условия.
Казахстан обеспечивает процесс. У тебя есть база по всей стране. Ты в любое время приезжаешь, тренируешься, используешь врачей, восстановительные центры. Тебе оплачивают поездки с тренером и с фитнес-тренером.
Но не было такого, что я перешел — мне перевели миллион долларов, — сказал Бублик в интервью Спортсу''.