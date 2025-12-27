Сменившую гражданство теннисистку Аванесян обязали возместить убытки ФТР

Аванесян выступает за Армению с лета 2024 года, она получила гражданство страны. Сейчас 23-летняя теннисистка занимает 118-е место в мировом рейтинге (лучший результат — 36-я строчка в марте 2025-го), на ее счету нет титулов WTA.