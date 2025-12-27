Ричмонд
Кирьос — о «Битве полов» с Соболенко: «Арина пыталась отвлечь меня ночной жизнью, но я сохраняю фокус»

Австралийский теннисист, финалист Уимблдона — 2022 Ник Кирьос поделился ожиданиями от выставочного матча против белоруски Арины Соболенко.

Источник: Getty Images

Кирьос и первая ракетка мира 28 декабря сыграют в Дубае (ОАЭ) в рамках «Битвы полов».

"Мы оба играли на больших стадионах по всему миру. Она — чемпионка турниров Большого шлема, у меня тоже были выдающиеся матчи, но я бы соврал, если бы сказал, что совсем не нервничаю. Я с нетерпением жду выхода на корт и понимаю, что за нами будет следить весь мир. Арина пыталась отвлечь меня местной ночной жизнью, но я остаюсь сосредоточенным.

Возможность сыграть против такой чемпионки, как Арина, — это вызов и нечто необычное, но в то же время спорт и развлечение — это одно и то же. Если посмотреть, какой ажиотаж вызвало это событие… все началось с простого «А что, если?» И с тех пор это один из самых обсуждаемых матчей года. Я не думаю, что какой-то другой теннисный турнир получал столько внимания и освещения в СМИ.

Я знаю, что на этот матч будет направлено много взглядов, но для меня главное — выйти на корт и показать, что впереди серьезные месяцы. Это отличная подготовка и для меня, и для Арины. Моя роль — будь то злодей или герой — показать миру, что такие матчи могут проходить чаще. За пределами корта мы отличные друзья.

Через десять или пятнадцать лет я буду гордиться тем, как все это прошло. Для меня это символ единства в спорте. Нам нужно больше подобных событий. Сейчас слишком много разобщения и конфликтов и слишком мало командной работы. Независимо от результата, этот матч показывает, что в спорте мы способны на по-настоящему большие вещи, когда мы едины", — сказал Кирьсо на пресс-конференции.

