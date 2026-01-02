45-летняя Винус Уильямс получила wild card для участия в Australian Open

Уильямс является бывшей первой ракеткой мира. На ее счету 49 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, включая победы на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и Открытом чемпионате США (2000, 2001). В паре американка выиграла 22 турнира под эгидой организации, 14 из которых — турниры Большого шлема. Уильямс четыре раза становилась победительницей Олимпийских игр — один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в парном (2000, 2008, 2012).