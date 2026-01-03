Ричмонд
Саснович пробилась в основную сетку турнира WTA в Брисбене

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (114-й номер мирового рейтинга) пробилась в основную сетку турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене с призовым фондом $1,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В поединке второго круга квалификации белоруска за два часа одолела в трехсетовом поединке представительницу Узбекистана Марией Тимофеевой (141) — 2:6, 6:3, 6:2. Вчера в стартовом квалификационном матче Александра Саснович уверенно переиграла в двух сетах болгарскую теннисистку Викторию Томову (131) — 6:2, 6:2.

Основной этап Brisbane International пройдет с 4 по 11 января. Год назад этот турнир выиграла первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко, победившая в финальном матче российскую теннисистку Полину Кудерметову.

