Саснович пробилась в основную сетку турнира WTA в Брисбене

В поединке второго круга квалификации белоруска за два часа одолела в трехсетовом поединке представительницу Узбекистана Марией Тимофеевой (141) — 2:6, 6:3, 6:2. Вчера в стартовом квалификационном матче Александра Саснович уверенно переиграла в двух сетах болгарскую теннисистку Викторию Томову (131) — 6:2, 6:2.
Основной этап Brisbane International пройдет с 4 по 11 января. Год назад этот турнир выиграла первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко, победившая в финальном матче российскую теннисистку Полину Кудерметову.