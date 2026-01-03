Рыбакина о борьбе за титул «Большого шлема»: «Знаю, что способна проводить хорошие матчи, но все упирается в стабильность»

Последние недели мы хорошо поработали, хотя идеальной подготовка не была — всегда есть что улучшать. Были и определенные сложности, из-за которых пришлось взять паузу и уделить больше внимания восстановлению. В целом я довольна текущим состоянием и тем, как мы подошли к этому турниру. Чувствую себя готовой, а дальше посмотрим, как все сложится.