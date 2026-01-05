Ричмонд
Медведев о том, чувствует ли себя фаворитом Australian Open: «Скорее нет»

13-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, чувствует ли себя одним из фаворитов Australian Open. Россиянин начал сезон с победы над Мартоном Фучовичем в Брисбене (6:2, 6:3).

Источник: Спортс"

— Понимаю, что вы не заглядываете слишком далеко вперед и сейчас сосредоточены на Брисбене, но с учетом трех финалов Australian Open и того, что в конце прошлого сезона вы вновь набрали форму, можно ли сказать, что именно здесь у вас лучшие шансы на титул «Большого шлема»?

— Скорее нет. У меня сейчас не самый высокий посев, а значит, уже на ранних стадиях можно попасть на сильного соперника. Но когда ты уже на турнире, ты в любом случае стараешься показывать свой максимум — вне зависимости от соперника. Иногда случаются сенсации: можно быть не очень высоко сеяным и при этом получить удачную сетку, а можно обыграть сильного игрока и тем самым облегчить дальнейший путь. Никогда не знаешь заранее.

Если говорить о моих шансах в целом, на данном этапе карьеры я уже не тот, кого автоматически считают фаворитом на каждом турнире. Но моя задача — как можно быстрее снова вернуться в эту категорию, — сказал Медведев на пресс-конференции.

