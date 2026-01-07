Ричмонд
Циципас впервые с апреля 2024-го обыграл соперника из топ-10

В рамках United Cup экс-третья ракетка мира победил № 9 Тэйлора Фрица — 6:4, 7:5. Во втором сете грек отыграл сетбол.

Источник: Спортс"

До этого Циципас не побеждал игроков топ-10 с победного «Мастерса» в Монте-Карло в 2024-м. Он потерпел пять подряд поражений от десятки.

Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына.