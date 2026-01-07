Ричмонд
Тарпищев оценил перспективы лидеров российского тенниса

По мнению главы Федерации тенниса России, Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов смогут выступать на высоком уровне как минимум еще пять лет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Лидеры российского тенниса будут играть на высоком уровне еще минимум пять лет. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Лучшим российским теннисистом в мировом рейтинге является Даниил Медведев, он располагается на 13-м месте. Медведеву в 2026 году исполнится 30 лет. 28-летний Рублев занимает 16-ю строчку рейтинга, 29-летний Хачанов — 17-ю.

«Лидеров пока менять не нужно. Я уверен, что они смогут играть еще лет пять на высоком уровне. У нас очень хорошие резервы по девочкам, у ребят чуть посложнее. Их чуть сложнее тренировать, но это другая тема», — сказал Тарпищев.

