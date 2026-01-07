Тарпищев оценил перспективы лидеров российского тенниса

«Лидеров пока менять не нужно. Я уверен, что они смогут играть еще лет пять на высоком уровне. У нас очень хорошие резервы по девочкам, у ребят чуть посложнее. Их чуть сложнее тренировать, но это другая тема», — сказал Тарпищев.