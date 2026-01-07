Ричмонд
Тсонга — Муратоглу в ответ на критику его карьеры: «Ты никогда не почувствуешь, что значит быть теннисистом, ты тренер. Если хочешь что-то обсудить — возьми и позвони мне»

Жо-Вильфрида Тсонга отреагировал на критику со стороны Патрика Муратоглу, экс-тренера Серены Уильямс и Симоны Халеп.

Источник: Спортс"

Ранее Тсонга заявил, что не может утверждать, что Карлос Алькарас сильнее игроков из Большой тройки.

Патрик Муратоглу прокомментировал это высказывание: «Извини, Жо, но я не думаю, что ты регулярно обыгрывал бы Дрэйпера, Руне, Де Минаура, Фрица, Шелтона или Оже-Альяссима. Говорить, что Алькарас и Синнер доминируют потому, что их соперники слабее, чем у Федерера, Надаля и Джоковича, — значит лишать их заслуженного признания». Затем он добавил в комментариях: «Пик Жо длился всего один сезон».

Француз ответил ему в видео в соцсети: "Думаю, тебе стоит хотя бы минимально уважать игрока, которым я был, а не принижать меня, утверждая в комментариях, что я хорошо играл всего один сезон. Это настоящее неуважение ко всем остальным игрокам, которые каждый день борются, но никогда не попадут ни в топ-200, ни в топ-5.

Ты никогда не почувствуешь в глубине души, что значит быть теннисистом, выходить на арену — ты просто не знаешь, что это такое. Ты тренер. Ты не в том положении, чтобы меня поправлять или давать мне уроки по теннису высокого уровня.

Если ты хочешь что-то обсудить — а мы знаем друг друга 25 лет — возьми телефон и позвони мне. Не нужно выставлять меня напоказ в соцсетях и использовать мое имя для пиара.

Продолжай делать то, что ты делаешь, по крайней мере для тенниса. У тебя это хорошо получается. Но, пожалуйста, проявляй хотя бы немного уважения к игрокам — даже если речь идет о хайпе, пиаре или стремлении к признанию".

