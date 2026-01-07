Тсонга — Муратоглу в ответ на критику его карьеры: «Ты никогда не почувствуешь, что значит быть теннисистом, ты тренер. Если хочешь что-то обсудить — возьми и позвони мне»

Француз ответил ему в видео в соцсети: "Думаю, тебе стоит хотя бы минимально уважать игрока, которым я был, а не принижать меня, утверждая в комментариях, что я хорошо играл всего один сезон. Это настоящее неуважение ко всем остальным игрокам, которые каждый день борются, но никогда не попадут ни в топ-200, ни в топ-5.