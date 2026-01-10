Первая ракетка мира Соболенко: «Есть возможность выпить пива — надо выпить пива. Шампанское, текилу»

«Ну, я не пью во время турнира, во время подготовки, то есть для меня очень важно балансировать, потому что если я буду прямо вот так зациклена на спорте, даже когда у меня есть время отдохнуть, я просто знаю, что я поеду головой. Для меня очень важно балансировать все это.



То есть когда есть возможность отдохнуть, отдохнуть. Когда есть возможность выпить пива, выпить пива. Там шампанское, и туда же текила идет. Я же говорю, я алкашка (смеется). Нет, я не пью, ребята (смеется). Нет, действительно, я как бы не пью. Если пью, то это не так много на самом деле. Но я считаю, что очень важно в жизни балансировать.



Потому что вот спорт, да любая вот сфера деятельности, спорт, музыка — это столько усилий разных. Поэтому я считаю, что очень важно балансировать, и я просто не боюсь это еще показывать. Я просто, в принципе, достаточно в жизни с хейтом столкнулась по разным причинам. И для меня уже нестрашно, если мне кто-то там напишет комментарий, типа, что ты транслируешь.



Я же не транслирую, что я там пью каждый день. На тренировке лежу: “Сейчас тренировка? Сейчас, подожди, дай выпью текилу, пойдем”. Я транслирую баланс. Я как бы пытаюсь донести до людей, что, блин, ребят, балансируйте, умейте отдыхать, потому что это очень важно, это даст вам такой буст энергии и силы, мотивации и вообще позитива творить свое дело», — заявила Соболенко в интервью First and Red.