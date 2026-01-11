Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фонсека о том, что снялся с ATP 250 в Аделаиде: «Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться на 100% и сыграть на Australian Open»

29-я ракетка мира Жоао Фонсека снялся с ATP 250 в Аделаиде и рассказал о проблемах со спиной.

Источник: Спортс"

"К сожалению, я не смогу сыграть здесь. Принять такое решение было непросто. В те дни, когда мы тренировались, я каждый день чувствовал себя немного лучше, но не могу сказать, что полностью готов.

Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться на 100% и сыграть на Australian Open. Это наша главная цель. Решение еще не окончательное. Мы хотим сыграть и считаем, что это будет возможно. Поэтому сейчас сосредоточены на восстановлении. Надеюсь, что смогу вернуться сюда сильнее в следующем году.

У меня проблема со спиной с рождения, и иногда боль ощущается сильнее, чем обычно. Пять лет назад у меня уже был стрессовый перелом. Это то, что всегда будет со мной, и с этим нужно справляться. Я просто стараюсь как можно лучше восстановиться. Мы сделали МРТ, и ничего критичного не нашли, но ситуация может быть серьезной, поэтому хотим быть на 100% готовы к игре".

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера.