Бублик выиграл турнир в Гонконге и впервые войдет в топ-10 рейтинга ATP

В финале он победил итальянца Лоренцо Музетти.

Источник: AP 2024

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Представитель Казахстана Александр Бублик стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге.

В финале Бублик обыграл итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3.

Благодаря победе на турнире Бублик впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга ATP, набрав 3 065 очков. Он обойдет британца Джека Дрейпера (2 990), который в сентябре досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы руки. Музетти (4 105), несмотря на поражение в финале, после обновления рейтинга дебютирует в статусе пятой ракетки мира.

Бублику 28 лет, он располагается на 11-й позиции мирового рейтинга. На счету представителя Казахстана стало 9 титулов ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025 года.

Турнир в Гонконге относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии «хард». Из россиян турнир в одиночном разряде выигрывал Андрей Рублев (2024), в парном — Андрей Ольховский (1996).

