Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даниил Медведев заявил, что оптимистично настроен перед Australian Open

Основная часть турнира стартует 18 января.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Даниил Медведев доволен своим нынешним уровнем игры и оптимистично настроен перед Открытым чемпионатом Австралии по теннису (Australian Open). Комментарий Медведева предоставлен ТАСС пресс-службой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В финале турнира ATP в Брисбене Медведев обыграл представителя США Брендона Накашиму в двух сетах и стал первым россиянином, победившим в этом городе в одиночном разряде. Основная часть Открытого чемпионата Австралии, который является первым в сезоне турниром серии Большого шлема, стартует 18 января.

«Я хорошо играл в конце прошлого сезона — были титулы, полуфиналы, я в целом играл неплохо. Я знаю, что когда играю хорошо, то не так много теннисистов, которые могут меня легко обыграть или вообще сделать это. Так что я оптимистично смотрю на предстоящий Australian Open, — сказал Медведев. — Я поменял свою команду в том году, который был турбулентный для меня. С новой командой я еще не выступал на турнирах Большого шлема. Самое важное, что я доволен тем, как сейчас играю. Если я проиграю в первых раундах в Австралии с тем уровня тенниса, который показал в Брисбене, то я буду удивлен. Значит, соперник играл очень хорошо, но я буду двигаться дальше».

В сентябре 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с французом Жилем Сервара и стал работать со шведом Томасом Юханссоном. В октябре в Алма-Ате российский теннисист выиграл первый турнир под эгидой ATP с 2023 года.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше