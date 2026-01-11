Даниил Медведев заявил, что оптимистично настроен перед Australian Open

«Я хорошо играл в конце прошлого сезона — были титулы, полуфиналы, я в целом играл неплохо. Я знаю, что когда играю хорошо, то не так много теннисистов, которые могут меня легко обыграть или вообще сделать это. Так что я оптимистично смотрю на предстоящий Australian Open, — сказал Медведев. — Я поменял свою команду в том году, который был турбулентный для меня. С новой командой я еще не выступал на турнирах Большого шлема. Самое важное, что я доволен тем, как сейчас играю. Если я проиграю в первых раундах в Австралии с тем уровня тенниса, который показал в Брисбене, то я буду удивлен. Значит, соперник играл очень хорошо, но я буду двигаться дальше».