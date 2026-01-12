Экс-третья ракетка мира Раонич завершил карьеру

Мне невероятно повезло осуществить свои мечты. Я мог каждый день выходить на корт и фокусироваться лишь на том, чтобы становиться лучше, смотреть, куда это меня приведет, и заниматься теннисом, с которым меня по чистой случайности познакомили в восемь лет. Каким-то образом эта игра стала важнейшей частью моего детства, а затем — профессией и делом всей жизни", — написал Раонич в соцсети.