Экс-третья ракетка мира Раонич завершил карьеру

Раонич — чемпион восьми турниров на уровне ATP. Лучшим для него стал сезон-2016, в котором он дошел до финала «Уимблдона», а также вышел в полуфиналы Australian Open и итогового турнира. Последний матч канадец сыграл на Олимпиаде-2024, где в первом круге уступил Доминику Кепферу.
За карьеру 35-летний Раонич заработал $20 764 512 призовых.
"Пришло время — я завершаю карьеру в теннисе. Это момент, о котором знаешь — рано или поздно он настанет, но к которому все равно никогда не бываешь готов. Сейчас я готов настолько, насколько это вообще возможно.
Мне невероятно повезло осуществить свои мечты. Я мог каждый день выходить на корт и фокусироваться лишь на том, чтобы становиться лучше, смотреть, куда это меня приведет, и заниматься теннисом, с которым меня по чистой случайности познакомили в восемь лет. Каким-то образом эта игра стала важнейшей частью моего детства, а затем — профессией и делом всей жизни", — написал Раонич в соцсети.