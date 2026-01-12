Рууд о поколении Синнера и Алькараса: «Они играют очень агрессивно, в другом стиле. Это заставило меня понять, что нужно немного адаптироваться»

Сейчас есть новое поколение теннисистов — условно от Синнера как одного из старших до Фонсеки как одного из самых молодых. Они играют очень агрессивно, в другом стиле. У них не один сильный удар, а сразу два — и справа, и слева. Я проиграл Меньшику на United Cup — у него отличная подача, он мощно бьет с обеих сторон. Таких игроков становится все больше.