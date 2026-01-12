Рууд о поколении Синнера и Алькараса: «Они играют очень агрессивно, в другом стиле. Это заставило меня понять, что нужно немного адаптироваться»

— Оглядываясь на прошлый сезон, над чем ты хочешь работать в этом году?
— По ощущениям на корте видно, что сейчас появляется много молодых игроков, которые играют немного иначе, чем когда я только пришел в тур.
Произошла серьезная смена поколений. Я дебютировал в основной сетке ATP в 2016 году — почти десять лет назад. Тогда я сыграл с Виктором Троицки. Это было поколение Новака [Джоковича], Рафаэля [Надаля], а также Тсонга, Бердыха, Феррера — игроков, на которых я равнялся и которых смотрел по телевизору.
Сейчас есть новое поколение теннисистов — условно от Синнера как одного из старших до Фонсеки как одного из самых молодых. Они играют очень агрессивно, в другом стиле. У них не один сильный удар, а сразу два — и справа, и слева. Я проиграл Меньшику на United Cup — у него отличная подача, он мощно бьет с обеих сторон. Таких игроков становится все больше.
Это заставило меня понять, что нужно немного адаптироваться. В последние месяцы я внимательно наблюдал за молодыми игроками, чтобы понять, как должен развиваться мой теннис, чтобы справляться с их стилем игры.
— Уже чувствуешь себя ветераном или ты где-то посередине?
— Думаю, где-то посередине. Мне 27 лет, я только что отметил день рождения в декабре — старым себя точно не чувствую. Но я в туре уже десять лет, и когда начинаешь говорить о десятилетиях, это звучит немного пугающе. Есть игроки старше меня и намного моложе, так что я где-то между ними.
Не вижу причин, почему следующие пять лет не могут быть такими же успешными, как предыдущие. Надеюсь, что мой пик — это возраст примерно от 26−27 до 32−33 лет. Я уже многого добился, но впереди еще много целей, и я надеюсь на долгую карьеру, — сказал Рууд на пресс-конференции.
