Мирра Андреева: «После побед в Дубае и Индиан-Уэллс ожидала, что смогу держать один и тот же уровень весь год. Сейчас понимаю, что это было нереалистично»

"Те победы дали мне большую уверенность на протяжении сезона. Но вместе с этим я начала сама на себя давить, ожидая, что смогу держать один и тот же уровень весь год. Сейчас понимаю, что это было нереалистично.
Мы все люди, и нормально, когда что-то не работает или идет не по плану. В прошлом году для меня многое было в новинку, я училась это принимать и двигаться дальше. Этот опыт был очень полезным — и победы, и то, что после них не было титулов".
О настрое на сезон.
"Я стараюсь идти день за днем: тренироваться, прогрессировать и делать все возможное, чтобы становиться лучше — и как игрок, и как человек. Мне нравится та работа, которую мы проделываем с Кончитой [Мартинес]: сохранять агрессивный стиль, идти на удары и не бояться ошибаться, но при этом принимать умные решения.
В матче с Бузковой я увидела те элементы, над которыми мы работали, и это меня очень порадовало. Сейчас у меня много энергии, и эта победа добавила уверенности".
О готовности к Australian Open.
«Мне нужно просто продолжать верить в себя и придерживаться этого настроя. Я знаю: если делаю правильные вещи на корте и за его пределами, лишь вопрос времени, когда все сложится. Кончита постоянно говорит мне об этом — и мне становится спокойнее».
Мирра Андреева в 2026-м выиграет «Ролан Гаррос». Скриньте.