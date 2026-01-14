Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева: «После побед в Дубае и Индиан-Уэллс ожидала, что смогу держать один и тот же уровень весь год. Сейчас понимаю, что это было нереалистично»

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева после выхода в четвертьфинал в Аделаиде рассказала, как изменилась после победы на тысячниках в Дубае и Индиан-Уэллс.

"Те победы дали мне большую уверенность на протяжении сезона. Но вместе с этим я начала сама на себя давить, ожидая, что смогу держать один и тот же уровень весь год. Сейчас понимаю, что это было нереалистично.

Мы все люди, и нормально, когда что-то не работает или идет не по плану. В прошлом году для меня многое было в новинку, я училась это принимать и двигаться дальше. Этот опыт был очень полезным — и победы, и то, что после них не было титулов".

О настрое на сезон.

"Я стараюсь идти день за днем: тренироваться, прогрессировать и делать все возможное, чтобы становиться лучше — и как игрок, и как человек. Мне нравится та работа, которую мы проделываем с Кончитой [Мартинес]: сохранять агрессивный стиль, идти на удары и не бояться ошибаться, но при этом принимать умные решения.

В матче с Бузковой я увидела те элементы, над которыми мы работали, и это меня очень порадовало. Сейчас у меня много энергии, и эта победа добавила уверенности".

О готовности к Australian Open.

«Мне нужно просто продолжать верить в себя и придерживаться этого настроя. Я знаю: если делаю правильные вещи на корте и за его пределами, лишь вопрос времени, когда все сложится. Кончита постоянно говорит мне об этом — и мне становится спокойнее».

Мирра Андреева в 2026-м выиграет «Ролан Гаррос». Скриньте.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше