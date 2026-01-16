Ричмонд
Мирра Андреева после победы над Шнайдер в Аделаиде: «Старалась представлять, что играю против Ниди Шнупер — это выдуманное имя. Не пытайтесь понять, я странная»

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева поделилась эмоциями после выхода в финал WTA 500 в Аделаиде. В ½ финала она обыграла Диану Шнайдер — 6:3, 6:2.

Источник: Спортс"

"Этот матч — это нечто. В начале я была немного пассивной, перед матчем очень нервничала, а она хорошо начала — забивала много навылет.

Я старалась держаться плана, который мы разработали с Кончитой [Мартинес]. Старалась играть в свой теннис, быть умной и принимать правильные решения. У нас было много длинных геймов, выиграть их могла любая. В начале все складывалось в ее пользу, а потом — в мою.

Перед матчем я очень нервничала. Старалась представлять, что играю против Ниди Шнупер — это выдуманное имя. Не пытайтесь понять, я странная.

Было тяжело. Я рада, что все сложилось в мою пользу. Очень довольна своим уровнем", — сказала Андреева в интервью на корте.

Мирра Андреева в 2026-м выиграет «Ролан Гаррос». Скриньте.

