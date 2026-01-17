Ричмонд
Зверев об уходе из Совета игроков ATP: «Раздражает видеть, сколько времени мы тратим на попытки что-то изменить — и при этом не получать никакого результата»

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал, почему ушел из Совета игроков ATP. Немец был членом Консультативного совета в 2024—2025 годах.

Источник: Спортс"

"Я не один год был в Совете игроков и в итоге ушел, потому что прогресса нет. Объединить руководящие круги теннисного мира ради конкретных решений практически невозможно. Раздражает видеть, сколько времени мы тратим на попытки что-то изменить — и при этом не получать никакого результата.

Мы все понимаем, что нужно структурно что-то менять, но у игроков по-прежнему слишком мало влияния на политические процессы в нашем виде спорта", — сказал Зверев на пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
Читать дальше