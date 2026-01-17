Зверев об уходе из Совета игроков ATP: «Раздражает видеть, сколько времени мы тратим на попытки что-то изменить — и при этом не получать никакого результата»

"Я не один год был в Совете игроков и в итоге ушел, потому что прогресса нет. Объединить руководящие круги теннисного мира ради конкретных решений практически невозможно. Раздражает видеть, сколько времени мы тратим на попытки что-то изменить — и при этом не получать никакого результата.
Мы все понимаем, что нужно структурно что-то менять, но у игроков по-прежнему слишком мало влияния на политические процессы в нашем виде спорта", — сказал Зверев на пресс-конференции.
