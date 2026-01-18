Ричмонд
Фонсека рассказал, кто составит конкуренцию Синнеру и Алькарасу

19-летний Жоао Фонсека ответил на вопрос, кто из игроков в этом сезоне составит конкуренцию Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу.

Источник: Спортс"

«Назову Якуба Меньшика. Мне очень нравится его теннис. Он очень цельный парень, уверенный в себе и молодой. Уже выиграл “Мастерс” и может показать отличные результаты.

Еще он мой близкий друг".

