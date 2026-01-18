«Уверена, это будет один из лучших ударов турнира». Саккари о приеме в матче с Жанжан

Гречанка резаным ударом обвела сетку и попала в корт.
"Мне 30 лет, я играю в теннис уже 25 лет — и никогда не могла представить, что могу выполнить такой прием. Такие удары видишь от Роджера Федерера, от Карлоса Алькараса. А тут я.
Уверена, это будет один из лучших ударов турнира".
Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026.
