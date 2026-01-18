Ричмонд
«Уверена, это будет один из лучших ударов турнира». Саккари о приеме в матче с Жанжан

Мария Саккари прокомментировала прием навылет из матча с Леолией Жанжан в первом круге Australian Open (6:4, 6:2).

Источник: Спортс"

Гречанка резаным ударом обвела сетку и попала в корт.

"Мне 30 лет, я играю в теннис уже 25 лет — и никогда не могла представить, что могу выполнить такой прием. Такие удары видишь от Роджера Федерера, от Карлоса Алькараса. А тут я.

Уверена, это будет один из лучших ударов турнира".

