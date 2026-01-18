Ричмонд
Свитолина о последнем сезоне Монфиса: «Я просто должна быть рядом»

Элина Свитолина прокомментировала то, что ее муж Гаэль Монфис поддерживал ее на первом матче Australian Open. Она обыграла Кристину Букшу — 6:4, 6:1.

Источник: Спортс"

Этот сезон станет для Монфиса последним в карьере.

"Мы с огромным удовольствием поддерживаем друг друга на каждом турнире. Очень здорово, когда рядом человек, который понимает тебя и поддерживает на каждом этапе пути.

Для Гаэля это будет уникальный сезон, много разных эмоций. Будет очень здорово. И я просто должна быть рядом. Я рада делить с ним это путешествие", — сказала Свитолина в интервью на корте.

