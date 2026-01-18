Свитолина о последнем сезоне Монфиса: «Я просто должна быть рядом»

Этот сезон станет для Монфиса последним в карьере.
"Мы с огромным удовольствием поддерживаем друг друга на каждом турнире. Очень здорово, когда рядом человек, который понимает тебя и поддерживает на каждом этапе пути.
Для Гаэля это будет уникальный сезон, много разных эмоций. Будет очень здорово. И я просто должна быть рядом. Я рада делить с ним это путешествие", — сказала Свитолина в интервью на корте.
