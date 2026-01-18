Зверев — первый игрок, вышедший во второй круг на последних десяти Australian Open

Немец — первый игрок, вышедший во второй круг на последних десяти Australian Open.
«Если честно, когда я увидел сетку, то не очень обрадовался», — сказал прошлогодний финалист после матча.
За место в третьем круге он сыграет Алексеем Попыриным или Александром Мюллером.
Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.Читать дальше