Рейтинг ATP. Меньшик обошел Хачанова, Махач поднялся на 11 строчек и вернулся в топ-25

Чемпион Окленда Якуб Меньшик стал 17-й ракеткой мира в обновленном рейтинге ATP.

Источник: Спортс"

Томаш Махач выиграл турнир в Аделаиде и поднялся на 24-е место.

PIF ATP Rankings.

Положение на 19 января 2026.

Место.

Теннисист (страна).

Очки.

1 (1).

12050.

2 (2).

Янник Синнер (Италия).

11500.

3 (3).

5105.

4 (4).

4780.

5 (5).

Лоренцо Музетти (Италия).

4105.

6 (6).

Алекс де Минаур (Австралия).

4080.

7 (8).

Бен Шелтон (США).

4000.

8 (7).

Феликс Оже-Альяссим (Канада).

3990.

9 (9).

Тэйлор Фриц (США).

3840.

10 (10).

Александр Бублик (Казахстан).

3065.

12 (12).

2910.

14 (15).

Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

2635.

15 (14).

2600.

17 (18).

Якуб Меньшик (Чехия).

2345.

18 (17).

Карен Хачанов (Россия).

2320.

24 (35).

Томаш Махач (Чехия).

1610.

33 (36).

Юго Эмбер (Франция).

1510.

36 (39).

Себастьян Баес (Аргентина).

1390.

172 (172).

Роман Сафиуллин (Россия).

338.

