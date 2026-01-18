Рейтинг ATP. Меньшик обошел Хачанова, Махач поднялся на 11 строчек и вернулся в топ-25

Томаш Махач выиграл турнир в Аделаиде и поднялся на 24-е место.
PIF ATP Rankings.
Положение на 19 января 2026.
Место.
Теннисист (страна).
Очки.
1 (1).
Карлос Алькарас (Испания).
12050.
2 (2).
Янник Синнер (Италия).
11500.
3 (3).
Александр Зверев (Германия).
5105.
4 (4).
Новак Джокович (Сербия).
4780.
5 (5).
Лоренцо Музетти (Италия).
4105.
6 (6).
Алекс де Минаур (Австралия).
4080.
7 (8).
Бен Шелтон (США).
4000.
8 (7).
Феликс Оже-Альяссим (Канада).
3990.
9 (9).
Тэйлор Фриц (США).
3840.
10 (10).
Александр Бублик (Казахстан).
3065.
12 (12).
Даниил Медведев (Россия).
2910.
14 (15).
Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
2635.
15 (14).
Андрей Рублев (Россия).
2600.
17 (18).
Якуб Меньшик (Чехия).
2345.
18 (17).
Карен Хачанов (Россия).
2320.
24 (35).
Томаш Махач (Чехия).
1610.
33 (36).
Юго Эмбер (Франция).
1510.
36 (39).
Себастьян Баес (Аргентина).
1390.
172 (172).
Роман Сафиуллин (Россия).
338.