Александрова проиграла 112-й ракетке мира в первом круге Australian Open

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова уступила Зейнеп Сёнмез из Турции в матче первого круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.
Встреча закончилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу Сёнмез, прошедшей на турнир через квалификацию. У Александровой был 11-й номер посева. Во втором круге Сёнмез сыграет с победительницей матча между венгеркой Анной Бондар и американкой Элизабет Мандлик.
Александровой 31 год, она занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки пять титулов под эгидой ассоциации. Россиянка четырежды доходила до четвертого круга турниров Большого шлема.
Сёнмез 23 года, она располагается на 112-й позиции мирового рейтинга. На счету турецкой спортсменки один титул под эгидой WTA. Теннисистка повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, выйдя во второй круг.
Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира — около $75 млн. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова — единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).