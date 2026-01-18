Ричмонд
Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на Australian Open

Россиянка уступила в первом круге китаянке Бай Чжосюань.

Источник: Reuters

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла китаянке Бай Чжосюань в матче первого круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (12:10) в пользу Бай Чжосюань, вышедшей на турнир через квалификацию. У Павлюченковой не было номера посева. Во втором круге китаянка сыграет с первой ракеткой мира и действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии белоруской Ариной Соболенко.

Павлюченковой 34 года, россиянка занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки 12 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Павлюченковой на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Бай Чжосюань 23 года, она располагается на 23-й позиции рейтинга WTA. На счету спортсменки нет титулов под эгидой организации. Китаянка повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее она выходила во второй круг Уимблдона в 2023 году.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира — около $75 млн. Мария Шарапова является единственной россиянкой, выигрывавшей турнир (2008).

