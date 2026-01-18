Ричмонд
Потапова о том, что ушла со счета 3:6, 1:5 в первом круге Australian Open: «Морально я была уже почти в раздевалке»

Анастасия Потапова прокомментировала камбэк в первом круге Australian Open. Представительница Австрии обыграла Сюзан Ламенс со счетом 3:6, 7:5, 6:2. Во втором сете она уступала 1:5.

Источник: Спортс"

— Чувствую себя уставшей. Очевидно, я очень рада, что смогла пройти дальше. Матч был очень трудным, Сюзан играла невероятно хорошо и тоже заслуживала победы.

— Какие у вас были мысли в голове при счете 1:5?

— Я вообще ни о чем не думала. Думаю, это и стало ключевым моментом.

Я просто отпустила ситуацию, полностью расслабилась, начала играть свободно. Я смирилась с поражением. [Морально] я была уже почти в раздевалке. И иногда подобное хорошо сказывается. Но в конце было непросто оставаться в таком состоянии, потому что думаешь: «Я все ближе, 5:4 — может быть, я могу забрать этот сет».

Я очень рада психологическим уровнем в матче. Думаю, это мне сильно помогло, — сказала Потапова на пресс-конференции.