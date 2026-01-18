Потапова о том, что ушла со счета 3:6, 1:5 в первом круге Australian Open: «Морально я была уже почти в раздевалке»

Я просто отпустила ситуацию, полностью расслабилась, начала играть свободно. Я смирилась с поражением. [Морально] я была уже почти в раздевалке. И иногда подобное хорошо сказывается. Но в конце было непросто оставаться в таком состоянии, потому что думаешь: «Я все ближе, 5:4 — может быть, я могу забрать этот сет».