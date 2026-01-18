У Костюк разрыв связок голеностопа. Она пропустит парный Australian Open

Украинка получила травму перед решающим тай-брейком матча с Эльзой Жакмо. Она проиграла со счетом 7:6 (4), 6:7 (4), 6:7 (7−10), упустив матчбол во втором сете.
"К сожалению, в сегодняшнем матче я подвернула лодыжку. После дополнительных обследований подтвердился разрыв связки — это значит, что я не смогу продолжить выступление в парном разряде Australian Open вместе с моей потрясающей напарницей Еленой Габриэлой Рузе.
Australian Open всегда был одним из моих самых любимых турниров, и, конечно, я совсем иначе представляла себе, как завершится для меня этот турнир. Но такое случается в нашем виде спорта.
Несмотря на эту неудачу, я отлично начала сезон в Брисбене, и очень благодарна за тот импульс. Теперь главное — это восстановление. Очень жду момента, когда снова выйду на корт.
Всем желаю классного Australian Open!" — написала Костюк.