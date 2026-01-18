Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Костюк разрыв связок голеностопа. Она пропустит парный Australian Open

20-я ракетка мира Марта Костюк не сможет сыграть на парном Australian Open из-за разрыва связок голеностопа.

Источник: Спортс"

Украинка получила травму перед решающим тай-брейком матча с Эльзой Жакмо. Она проиграла со счетом 7:6 (4), 6:7 (4), 6:7 (7−10), упустив матчбол во втором сете.

"К сожалению, в сегодняшнем матче я подвернула лодыжку. После дополнительных обследований подтвердился разрыв связки — это значит, что я не смогу продолжить выступление в парном разряде Australian Open вместе с моей потрясающей напарницей Еленой Габриэлой Рузе.

Australian Open всегда был одним из моих самых любимых турниров, и, конечно, я совсем иначе представляла себе, как завершится для меня этот турнир. Но такое случается в нашем виде спорта.

Несмотря на эту неудачу, я отлично начала сезон в Брисбене, и очень благодарна за тот импульс. Теперь главное — это восстановление. Очень жду момента, когда снова выйду на корт.

Всем желаю классного Australian Open!" — написала Костюк.