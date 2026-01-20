Плишкова о возвращении на Australian Open: «Ненавижу играть со Стивенс. Мне это вообще не нравится»

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала возвращение в тур после травмы. В первом круге Australian Open она обыграла чемпионку US Open-2017 Слоун Стивенс — 7:6 (7), 6:2. В первом сете чешка вела 5:1, а потом 6:2 на тай-брейке.
"Я нервничала. Ненавижу играть со Слоун. Мне это вообще не нравится. Я много раз ей проигрывала. Так что сетка мне не понравилась.
Конечно, на харде это немного другое, потому что мы много играли на грунте. И я была довольна тем, что хорошо начала матч. И по ходу матча прибавляла.
Мне было очень грустно, что в прошлом году из-за травмы я не играла в Австралии. Год вообще получился тяжелым — к сожалению, я мало играла. Я много работала, чтобы вернуться. Надеялась еще раз сыграть на Australian Open.
И вот я здесь. Выиграла первый круг. Очень рада", — сказала Плишкова в интервью на корте.
Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026.