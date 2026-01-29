Ричмонд
Соболенко — о финале с Рыбакиной: «Она потрясающий игрок. Мы изменились после финала в 2023 году»

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира, Арина Соболенко поделилась мыслями о казахстанской спортсменке Елене Рыбакиной, с которой сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Источник: Getty Images

Теннисистки уже встречались в финале Australian Open в 2023 году, тогда Соболенко обыграла Рыбакину со счетом 4:6, 6:3, 6:4, завоевав свой первый титул Большого шлема.

«У нее мощные, глубокие и плоские удары. С этим непросто справиться, но да, у нас богатая история взаимоотношений. Она потрясающая теннисистка. У нас было много запоминающихся сражений и финалов. Мы с ней стали другими игроками по сравнению с финалом 2023 года. Мы прошли через разные испытания, стали сильнее морально и физически, и теперь показываем более качественный теннис. Я собираюсь подойти к этому матчу совершенно по-другому [чем в тот раз]», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше