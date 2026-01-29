Соболенко — о финале с Рыбакиной: «Она потрясающий игрок. Мы изменились после финала в 2023 году»

«У нее мощные, глубокие и плоские удары. С этим непросто справиться, но да, у нас богатая история взаимоотношений. Она потрясающая теннисистка. У нас было много запоминающихся сражений и финалов. Мы с ней стали другими игроками по сравнению с финалом 2023 года. Мы прошли через разные испытания, стали сильнее морально и физически, и теперь показываем более качественный теннис. Я собираюсь подойти к этому матчу совершенно по-другому [чем в тот раз]», — сказала Соболенко на пресс-конференции.