Отец Зверева о его поведении в ½ финала Australian Open: «Сопли — просто сопли»

Отец и тренер Александра Зверева — Александр Зверев-старший — раскритиковал его поведение в полуфинале Australian Open против Карлоса Алькараса.

Источник: Спортс"

Зверев жаловался команде в конце первого сета, что «играть невозможно». Партию он проиграл 4:6.

Вскоре после этого в трансляцию попал отрывок разговора между отцом теннисиста и его старшим братом Мишей, который тоже входит в его команду.

«Потому что, #####, бороться [надо]. А он начинает… Сопли — просто сопли», — сказал Зверев-старший.

