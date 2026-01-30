Отец Зверева о его поведении в ½ финала Australian Open: «Сопли — просто сопли»

Зверев жаловался команде в конце первого сета, что «играть невозможно». Партию он проиграл 4:6.
Вскоре после этого в трансляцию попал отрывок разговора между отцом теннисиста и его старшим братом Мишей, который тоже входит в его команду.
«Потому что, #####, бороться [надо]. А он начинает… Сопли — просто сопли», — сказал Зверев-старший.
