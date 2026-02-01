Ричмонд
Кафельников — о «Карьерном шлеме» Алькараса: «Карлос прошел теннис? Он в самом начале — юнец»

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе Карлоса Алькараса над Новаком Джоковичем (2:6, 6:2, 6:3, 7:5) в финале Australian Open-2026.

Источник: Reuters

«Выиграл тот, кто и должен был. Я думаю, что для своего возраста Джокович неплохо держался. Тут ничего не добавить, кроме как: красавец! Алькарас прошел теннис? Он еще в самом начале — ему 22 года. Юнец по меркам тенниса. Можно ли делать прогнозы, что он может стать величайшим в истории к концу карьеры? Нет, конечно. Ему, как минимум, 17 турниров “Большого шлема” нужно, чтобы догнать Джоковича. Но у него есть очень непростой конкурент в лице Синнера. Поэтому я не могу пока так говорить», — сказал Кафельников «СЭ».

22-летний Алькарас завоевал титулы на всех четырех турнирах «Большого шлема» и стал самым молодым обладателем «Карьерного шлема» в мужском разряде в истории. Он превзошел рекорд Дона Баджа, который тот установил в 1938 году в 23 года. В Открытой эре (с 1968 года) раньше всех «Карьерный шлем» собрал Рафаэль Надаль — в возрасте 24 лет.

Теперь на счету Алькараса семь побед на турнирах «Большого шлема». Ранее он по два раза выигрывал «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open.

