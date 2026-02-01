Кафельников — о «Карьерном шлеме» Алькараса: «Карлос прошел теннис? Он в самом начале — юнец»

«Выиграл тот, кто и должен был. Я думаю, что для своего возраста Джокович неплохо держался. Тут ничего не добавить, кроме как: красавец! Алькарас прошел теннис? Он еще в самом начале — ему 22 года. Юнец по меркам тенниса. Можно ли делать прогнозы, что он может стать величайшим в истории к концу карьеры? Нет, конечно. Ему, как минимум, 17 турниров “Большого шлема” нужно, чтобы догнать Джоковича. Но у него есть очень непростой конкурент в лице Синнера. Поэтому я не могу пока так говорить», — сказал Кафельников «СЭ».