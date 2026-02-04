Петрова о том, нужно ли Андреевой менять игру: «Нет. Сезон только начался»

— В этот раз у Мирры были все возможности пройти дальше. Я была уверена, что она переиграет Свитолину. Мирра окрепла, стала физически сильнее. Казалось, что должна была переиграть Свитолину за счет своей мощи и скорости. К сожалению, не вышло. Может, из-за того, что до этого было выиграно семь матчей подряд в Австралии. Возможно, накопилась игровая усталость. Ожидала увидеть Мирру против Соболенко.