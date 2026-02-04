Петрова о том, нужно ли Андреевой менять игру: «Нет. Сезон только начался»

Россиянка дошла до ⅛ финала, где уступила Элине Свитолиной 2:6, 4:6.
— Почему Мирра не улучшила результат на Australian Open?
— В этот раз у Мирры были все возможности пройти дальше. Я была уверена, что она переиграет Свитолину. Мирра окрепла, стала физически сильнее. Казалось, что должна была переиграть Свитолину за счет своей мощи и скорости. К сожалению, не вышло. Может, из-за того, что до этого было выиграно семь матчей подряд в Австралии. Возможно, накопилась игровая усталость. Ожидала увидеть Мирру против Соболенко.
— Надо ли ей что-то менять в игре?
— Нет. Сезон только начался. Уверена, что они с командой работают над определенным стилем и вещами, которые она должна делать в матчах. Не сразу получается все перенести в игру. Но с каждым матчем происходят улучшения. Мирра и сама учится на своих ошибках. Это рабочий процесс.
— И Чесноков, и Кафельников говорят, что с такой игрой у Мирры нет будущего в теннисе. Почему Мирра все время была в глубокой защите?
— У нее великолепная защита, но не против игроков, которых она должна сносить за счет своей мощи и прессинговать. Соболенко именно это и сделала в матче со Свитолиной — не дала сопернице сыграть. Арина прессингом и обыграла. Женский теннис значительно поменялся — стал силовым и очень мощным. Перекачать кого-то, передержать и выиграть турнир невозможно.
— Почему Мирра не переходит к активному теннису — боится?
— Страх и мандраж присутствуют всегда. Может, это ее придерживает и не дает раскрепоститься, — сказала Петрова в интервью «Чемпионату».