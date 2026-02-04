Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петрова о том, нужно ли Андреевой менять игру: «Нет. Сезон только начался»

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова оценила выступление Мирры Андреевой на Australian Open.

Источник: Спортс"

Россиянка дошла до ⅛ финала, где уступила Элине Свитолиной 2:6, 4:6.

— Почему Мирра не улучшила результат на Australian Open?

— В этот раз у Мирры были все возможности пройти дальше. Я была уверена, что она переиграет Свитолину. Мирра окрепла, стала физически сильнее. Казалось, что должна была переиграть Свитолину за счет своей мощи и скорости. К сожалению, не вышло. Может, из-за того, что до этого было выиграно семь матчей подряд в Австралии. Возможно, накопилась игровая усталость. Ожидала увидеть Мирру против Соболенко.

— Надо ли ей что-то менять в игре?

— Нет. Сезон только начался. Уверена, что они с командой работают над определенным стилем и вещами, которые она должна делать в матчах. Не сразу получается все перенести в игру. Но с каждым матчем происходят улучшения. Мирра и сама учится на своих ошибках. Это рабочий процесс.

— И Чесноков, и Кафельников говорят, что с такой игрой у Мирры нет будущего в теннисе. Почему Мирра все время была в глубокой защите?

— У нее великолепная защита, но не против игроков, которых она должна сносить за счет своей мощи и прессинговать. Соболенко именно это и сделала в матче со Свитолиной — не дала сопернице сыграть. Арина прессингом и обыграла. Женский теннис значительно поменялся — стал силовым и очень мощным. Перекачать кого-то, передержать и выиграть турнир невозможно.

— Почему Мирра не переходит к активному теннису — боится?

— Страх и мандраж присутствуют всегда. Может, это ее придерживает и не дает раскрепоститься, — сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше