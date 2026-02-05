Мария Шарапова поделилась фото и видео с горнолыжного курорта

Мария приехала на горнолыжку вместе с женихом и отцом своего сына Теодора, британским бизнесменом Александром Гилксом. Впервые за долгое время теннисистка покаталась на лыжах, а также надела снегоступы и походила по лесным сугробам.
Свои успехи в зимних развлечениях Мария засняла на фото и видео. Новым контентом Шарапова поделилась в соцсетях.
«Оказывается, я все еще довольно хорошо катаюсь на лыжах», — пришла к выводу спортсменка.
Шарапова до сих пор остается одной из самых популярных российских теннисисток. В начале 2020 года Мария приняла решение о завершении карьеры из-за хронической травмы плеча.
После ухода из большого спорта Шарапова познакомилась с британским бизнесменом Александром Гилксом. В октябре 2020 года влюбленные объявили о помолвке. В июле 2022 года на свет появился их сын Теодор.