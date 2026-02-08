Александрова выиграла один финал из двух. Отличная неделя Екатерины в ОАЭ

Только с датчанкой Бейлек понадобилось три сета, остальных соперниц удалось выиграть в двух партиях. Поэтому было очевидно, что Александровой придется непросто. Так и получилось. В первом сете соперницы обменялись брейками, а после этого россиянка регулярно испытывала проблемы на своей подаче. У Сары же получалось если не все, то очень многое. Чешка делала много виннерсов, изматывая соперницу сильными ударами с задней линии. В итоге Бейлек достаточно уверенно взяла тай-брейк. Отметим, что по ходу партии Александрова попросила медицинский перерыв и пожаловалась на проблемы с плечом.