Александрова выиграла один финал из двух. Отличная неделя Екатерины в ОАЭ

Екатерина Александрова не смогла взять личный титул на пятисотнике в Абу-Даби. Россиянка уступила квалифаеру и 101-й ракетке мира Саре Бейлек. Первый сет выдался очень конкурентным, но во второй партии чешка не оставила никаких шансов россиянке. Александрова жаловалась на проблемы с плечом, но вышла на парный финал и выиграла свой первый титул в дуэтах с 2019 года (тогда они с Верой Звонаревой завоевали трофей в Будапеште).
Проблемы с плечом
Первая сеяная турнира в Абу-Даби Белинда Бенчич снялась незадолго до стартового матча с Сонай Картал и не смогла защитить титул. В отсутствие швейцарки фаворитом турнира стала Екатерина Александрова. Правда, в ОАЭ уроженка Челябинска приехала не в лучшем настроении. На трех турнирах в Австралии подопечная Игоря Андреева суммарно выиграла всего один матч (6 января у Софии Кенин).
Но в Абу-Даби Екатерина показала очень классный теннис. Все началось с разгрома Даяны Ястремской, а затем Александрова не оставила никаких шансов Александре Аэле. В полуфинале же пришлось тяжело. Александрова отдала первый сет Хейли Батист (американка прошла Людмилу Самсонову и Эмму Наварро), а во втором отыграла матчбол на подаче при счете 4:5. После этого в матче наступил перелом. Россиянка выиграла тай-брейк и решающий сет. Так Александрова стала самой побеждающей теннисисткой на турнирах WTA 500 за последний год — 27.
«Перед началом турнира я даже не думала, что сыграю в финале, — призналась после матча Александрова. — Во втором сете я, правда, подумала: “Это конец”. Безумно рада, что смогла выдержать два таких тяжелых сета. Это потрясающее чувство».
Параллельно Екатерина также вышла в финал в парном разряде. В дуэте с Майей Джойнт они выбили из борьбы третьих Деми Схюрс и Эллен Перес, а в полуфинале переиграли Софию Кенин и Дезире Кравчик. Впрочем, решающий матч в паре в этой ситуации носил второстепенный характер.
Главное было — выиграть у Сары Бейлек, которая стала главной сенсацией турнира в Абу-Даби. 20-летняя представительница Чехии прошла квалификацию, а затем поочередно обыграла Эшлин Крюгер, Елену Остапенко, Сонай Картал и третью сеяную Клару Таусон.
Только с датчанкой Бейлек понадобилось три сета, остальных соперниц удалось выиграть в двух партиях. Поэтому было очевидно, что Александровой придется непросто. Так и получилось. В первом сете соперницы обменялись брейками, а после этого россиянка регулярно испытывала проблемы на своей подаче. У Сары же получалось если не все, то очень многое. Чешка делала много виннерсов, изматывая соперницу сильными ударами с задней линии. В итоге Бейлек достаточно уверенно взяла тай-брейк. Отметим, что по ходу партии Александрова попросила медицинский перерыв и пожаловалась на проблемы с плечом.
В перерыве Александрова вновь обратилась за помощью к медикам. И вернуться на прежний уровень тенниса уже не получилось. Екатерина проиграла вторую партию по всем показателям и продлила серию поражений в финалах. Она уступила четыре последних матча на этой стадии. Последний титул Александрова взяла год назад на турнире в Линце.
Для Бейлек же это первый титул в карьере. На следующей неделе Сара дебютирует в топ-40 — сейчас в живом рейтинге она идет 38-й. Ранее ее самой высокой позицией была 75-я строчка. Александрова же вернется в топ-10.
Затяжной финал
После поражения Екатерине предстояло сыграть парный финал против четвертых сеяных Терезы Михаликовы и Оливии Николлс. На фоне повреждения были сомнения, что Александрова вообще выйдет на второй матч за день. Однако россиянка решила не подводить свою напарницу.
В первом сете чувствовалось, что Екатерина сильно устала и не может поддерживать высокий темп. Да, они повели 2:0 на старте, но затем так и не смогли взять ни одной своей подачи.
Второй сет Александрова и Джойнт тоже начали с 2:0, но их соперницы довольно быстро восстановили равновесие, которое уже больше не нарушалось. При том, что Екатерина и Майя впоследствии дважды упускали брейк-пойнты. Тем не менее на тай-брейке российско-австралийский дуэт использовал первый же сетбол — 7:6 (7:5) за 1 час 1 минуту.
На тай-брейке до 10 очков, который проводится вместо решающего сета, при счете 4:3 в пользу Михаликовой и Николлс пошёл дождь. Вынужденная пауза составила чуть менее часа. По возобновлении игры Александрова и Джойнт довели дело до победы, использовав третий матчбол.
Матч продолжался почти два с половиной часа. Для обеих теннисисток этот титул стал вторым парным на уровне WTA. Александрова поднялась на 14 мест и стала 38-й в парном разряде. Джойнт расположилась на одну строчку выше.
Тимур Ганеев