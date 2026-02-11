Ричмонд
Чесноков о карьере Медведеве: «С его техникой достичь таких высот — это нечто невероятное»

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о карьере Даниила Медведева. Сегодня чемпиону US Open-2021 исполнилось 30 лет.

Источник: Спортс"

«Мне кажется, Даниил мог выиграть намного больше. Два раза в финалах турниров “Большого шлема” он вел 2:0 по сетам, но выиграл US Open, и это величайшее достижение. Конечно, с его техникой достичь таких высот — это нечто невероятное. Он был первой ракеткой мира, обыгрывал величайших игроков, проводил феноменальные победные серии.

В последнее время он потерял нить игры, которая помогала доходить до решающих стадий, но все равно в течение пяти лет он был одним из ведущих игроков мира, а это дается немногим.

В свое время я видел, как Медведев тренировался. Он выполнял просто колоссальный объем нагрузок, может быть, сейчас уже не получается столько работать. Даже если бы он сегодня решил завершить карьеру, то с уверенностью можно говорить о том, что он великий игрок", — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Трэш-Медведев вернулся: в Роттердаме обругал мячи, разбил ракетку, опять описал минет.