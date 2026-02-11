Чесноков о карьере Медведеве: «С его техникой достичь таких высот — это нечто невероятное»

В свое время я видел, как Медведев тренировался. Он выполнял просто колоссальный объем нагрузок, может быть, сейчас уже не получается столько работать. Даже если бы он сегодня решил завершить карьеру, то с уверенностью можно говорить о том, что он великий игрок", — приводит слова Чеснокова ТАСС.