Российская теннисистка одержала победу на старте турнира WTA 1000 в Дубае

Теннисистка Шнайдер выиграла у Джойнт на старте турнира WTA 1000 в Дубае.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер обыграла австралийку Майю Джойнт в первом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов.

Встреча завершилась победой Шнайдер (21-я ракетка мира) над Джойнт (30) со счетом 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут.

В следующем раунде Шнайдер сыграет с победительницей в паре Ива Йович (США, 20) — Камилла Рахимова (Узбекистан, 92).

