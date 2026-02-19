Ричмонд
Кузнецова о вылете Андреевой с турнира в Дубае: «Мне кажется подача — основное, над чем сейчас Мирре нужно поработать»

Светлана Кузнецова прокомментировала поражение Мирры Андреевой от Аманды Анисимовой в четвертьфинале в Дубае — 6:2, 5:7, 6:7 (4).

Источник: Спортс"

Россиянка не смогла защитить прошлогодний титул на тысячнике в ОАЭ.

"Какой матч! К сожалению, Мирра уступила Аманде, но каждый раз инициатива переходила то к одной, то к другой, особенно в третьем сете: сначала Мирра вела 3:1, потом проигрывала 3:5 и отыграла матчбол, затем уже сама при 6:5 не подала на матч?.

Что стало ключевым? Низкий процент первой подачи и очень удобная для Анисимовой вторая подача Андреевой. Очень часто Аманда принимала навылет, особенно в концовке. Мне кажется подача — основное, над чем сейчас Мирре нужно поработать?", — написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

Мирра не справилась с первой защитой больших очков.

