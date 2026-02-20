Свитолина впервые с 2018-го вышла в финал тысячника

Свитолина впервые c турнира в Риме в 2018-м вышла в финал уровня WTA 1000. Всего это будет пятый финал тысячника в ее карьере.
Также она третий раз дошла до этой стадии в Дубае. На ее счету 24 победы на этом турнире — это лучший результат с момента основания турнира в 2001-м.
За титул она сыграет с Джессикой Пегулой.
Узнать больше по теме
