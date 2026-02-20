Ричмонд
Свитолина впервые с 2018-го вышла в финал тысячника

Элина Свитолина за 3 часа обыграла Коко Гауфф в полуфинале в Дубае — 6:4, 6:7 (13), 6:4.

Источник: Спортс"

Свитолина впервые c турнира в Риме в 2018-м вышла в финал уровня WTA 1000. Всего это будет пятый финал тысячника в ее карьере.

Также она третий раз дошла до этой стадии в Дубае. На ее счету 24 победы на этом турнире — это лучший результат с момента основания турнира в 2001-м.

За титул она сыграет с Джессикой Пегулой.

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше