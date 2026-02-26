Кецманович в матче со Зверевым впервые победил соперника из топ-5

Немец второй год подряд не может пройти дальше второго раунда на этом турнире. В 2024-м он выбыл на старте соревнований.
Кецманович, в свою очередь, впервые обыграл соперника из топ-5.
За выход в полуфинал он поборется с Теренсом Атманом.
Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.Читать дальше