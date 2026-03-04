Юлия Путинцева обыграла бывшую вторую ракетку мира на старте престижного турнира в США

Спортсменка, занимающая 76-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретилась с Паулой Бадосой. Испанка ранее была второй ракеткой мира, а теперь идет на 106-й позиции.
Матч продлился минимальные два сета и завершился победой Путинцевой со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.
За время встречи казахстанка не отметилась эйсами и двойными ошибками и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.
Во втором круге Путинцева сыграет с датчанкой Кларой Таусон, которая получила 17-й номер посева и автоматически прошла через стартовую стадию.