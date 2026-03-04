Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Путинцева обыграла бывшую вторую ракетку мира на старте престижного турнира в США

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева с победы стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Спортсменка, занимающая 76-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретилась с Паулой Бадосой. Испанка ранее была второй ракеткой мира, а теперь идет на 106-й позиции.

Матч продлился минимальные два сета и завершился победой Путинцевой со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.

За время встречи казахстанка не отметилась эйсами и двойными ошибками и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.

Во втором круге Путинцева сыграет с датчанкой Кларой Таусон, которая получила 17-й номер посева и автоматически прошла через стартовую стадию.