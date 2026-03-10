Ричмонд
Медведев выиграл шестой матч подряд

Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Россиянин обыграл Себастьян Баеса со счетом 6:4, 6:0.

Источник: Спортс"

Медведев, взявший на последней неделе февраля титул в Дубае, продлил серию побед до шести матчей.

Дальше 11-я ракетка мира встретится с Алексом Микельсеном, у которого ведет в личке 3:0.

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
