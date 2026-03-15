Соболенко победила Рыбакину и выиграла турнир WTA в Индиан-Уэллсе

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Белоруска Арина Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6) в пользу первой ракетки мира.
Соболенко 27 лет, с октября 2024 года она занимает первое место в мировом рейтинге. На счету спортсменки теперь 23 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза, по два раза выиграв Открытый чемпионат Австралии (2023, 2024) и Открытый чемпионат США (2024, 2025).
Рыбакиной 26 лет, она располагается на третьей позиции в мировом рейтинге. На ее счету 12 титулов под эгидой WTA в одиночном разряде. Спортсменка является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии, в 2022 году она выиграла Уимблдон. До июня 2018 года теннисистка представляла Россию, она является уроженкой Москвы.
Турнир в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии «хард» и относится к категории WTA 1 000. Его призовой фонд составил более $9,4 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала россиянка Мирра Андреева. Из ее соотечественниц турнир также выигрывали Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).