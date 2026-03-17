Соболенко жестко ответила директору турнира в Дубае: «Не уверена, что захочу туда вернуться»

Белорусская теннисистка снялась с турнира, а Салах Талак назвал это решение «странным» и «разочаровывающим», а также призвал WTA снимать со спортсменок рейтинговые очки за отказы выступать.
Как сообщает журналист Бен Ротенберг, Соболенко назвала эти слова Талака «нелепыми».
«Не уверена, что я захочу когда-нибудь еще вернуться на этот турнир после таких комментариев», — заявила теннисистка.
Ранее Соболенко выиграла турнир в Индиан-Уэллс и сейчас готовится к выступлению на турнире в Майами.
